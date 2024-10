Saranno nel segno del benessere animale e dei prodotti agroalimentari di qualità le tre fiere zootecniche più importanti della Sardegna.

A dare il via sarà questo fine settimana a Ozieri la quinta edizione della Fiera regionale dei bovini da carne Charolaise e Limosine promossa dall'Ara Sardegna assieme all'amministrazione comunale e alle Aipa. Seguiranno la mostra nazionale degli ovini di razza sarda a Macomer, il 23 e 24 aprile, e quella dei bovini da latte ad Arborea, il 30 aprile ed il 1 maggio.

"Quella di Ozieri è tra le fiere più importanti a livello nazionale come ci svelano i numeri - spiega il presidente dell'Aipa di Sassari, Stefano Sanna -. La Sardegna, infatti, è tra le prime tre regioni italiane per numero di capi e qualità di bovini da carne Charolaise e Limousine. E' uno dei territori, in particolare quello del nord dell'Isola, in cui si è investito maggiormente nel miglioramento genetico e questo avviene grazie ad una classe allevatoriale molto giovane. La media di età degli allevatori da bovino da carne è infatti di poco più di 35 anni".

Sabato e domenica saranno presenti nell'area fieristica di San Nicola 25 allevatori con 90 bovini. "I migliori 10 capi - anticipa Sanna - prenderanno parte alla fiera nazionale che si terrà in Sicilia il 29 e 30 aprile".

Oltre ai bovini da carne arricchiranno la due giorni anche l'esposizione mercato di ovini, caprini ed equini, la mostra regionale de formaggi sardi "Casu 2016" e la rassegna dei prodotti agroalimentari, oltre all'esposizione di macchine e attrezzature per l'agricoltura.

"Nelle tre fiere conosceremo da vicino l'isola del benessere animale - precisa il direttore dell'Ara Sardegna, Marino Contu -. Siamo gli unici che possiamo fregiarci di avere una zootecnia che rispetta a pieno tutti i requisiti del benessere degli animale e di conseguenza produce formaggi e carni di alta qualità. Risultati dimostrabili con i numeri grazie ad una assistenza costante dei tecnici Aras in stalla. Quotidianamente i nostri veterinari e agronomi visitano circa 600 aziende".

"Le fiere sono appuntamenti sempre molto attesi - sottolinea il presidente dell'Aras, Sandro Lasi - sia dagli addetti ai lavori che dal grande pubblico".