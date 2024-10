Decine di allevatori isolati per la neve alta nelle campagne di Orgosolo e oltre cinquanta animali, tra bovini e ovini, trovati morti all'interno di un capannone per il crollo della struttura di proprietà del Comune.

L'emergenza maltempo nel Nuorese non accenna ad attenuarsi, anche se oggi non nevica.

A fare la triste scoperta degli animali morti è stato uno degli allevatori che aveva portato parte degli animali nel capannone.

"Li avevamo portati qui per stare al sicuro, ma sono quasi tutti morti - racconta all'ANSA Pietro Musina -. Sono arrivato qui a piedi, nelle strade c'è un metro e mezzo di neve e non si riesce ad arrivare con i mezzi, i trattori e le ruspe si bloccano. Non abbiamo altre possibilità. Abbiamo chiamato Polizia e Carabinieri e infine abbiamo chiesto aiuto al Comune perché ci metta a disposizione i mezzi della Protezione civile, ma non è arrivato nessuno. Stiamo cercando di fare da noi per salvare qualcosa ma mi sa che stavolta non riusciamo a salvare niente".

Nelle campagne del Nuorese è allarme per migliaia di capi di bestiame che gli allevatori non riescono a raggiungere.

I pastori di Orgosolo lanciano l'sos: "Io e mio figlio siamo bloccati nel nostro ovile nella zona di Frontes da tre giorni - racconta al telefono un altro allevatore, Graziano Podda - ma non riusciamo ad avere soccorsi per rifornirci di carburante, di mangime per gli animali e di cibo per noi. In questa zona come me ci sono una decina di pastori. I mezzi che provano ad arrivare, trattori, ruspe si fermano. Non è possibile che con una nevicata eccezionale di questo tipo il gatto delle nevi fosse parcheggiato a Cagliari e sia arrivato in questa zona sono ieri sera. Abbiamo bisogno di aiuto e non arriva nessuno e i nostri animali rischiano di morire di fame e freddo".

FOTO SARDEGNA LIVE