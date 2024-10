È destinata a far discutere l’ultima ordinanza firmata dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi: palloncini vietati a Olbia.

Il primo cittadino gallurese ne bandisce il rilascio nell'ambiente in tutto il territorio comunale durante "eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni pubbliche e private, anche sportive", si legge nell'ordinanza.

Ordinanza che, precisa il sindaco, ha lo scopo di tutelare l'ambiente. “È sempre più diffusa la moda - osserva Nizzi - di far volare decine e decine di palloncini gonfiati con l'elio, la cui plastica si disperde poi nell'ambiente e in molti casi finisce in mare. Sono più che note le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati abbandonati. Siamo impegnati da tempo nella tutela dell'ambiente e dell'immagine e decoro della città. I residui di plastica, gomma e altri materiali simili causano un danno ambientale e, se ingeriti, possono provocare anche il decesso di animali, specialmente quelli marini. Siamo certi che i nostri concittadini non potranno che condividere e osservare queste prescrizioni”, conclude Nizzi che ha esteso il divieto anche a nastri colorati, lanterne cinesi e tutti gli altri dispositivi simili.