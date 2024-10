Telecom Italia accelera con l'internet super-veloce in Sardegna e avvia i lavori per la realizzazione della rete in fibra ottica a Nuoro con l'obiettivo di rende disponibili servizi innovativi a cittadini e imprese.

Il programma di copertura della città prevede di raggiungere entro l'anno circa 14 mila unità immobiliari, pari a circa il 90% della popolazione, grazie alla posa di più di 14 km di cavi in fibra ottica che permetteranno di collegare 93 armadi stradali alle rispettive centrali.

L'iniziativa si inserisce nel piano di sviluppo nazionale di Telecom Italia per la realizzazione della rete NGAN (Next Generation Access Network) che prevede di raggiungere il 75% della popolazione entro il 2017. I lavori sono stati avviati in diverse zone della città e nel corso dell'anno famiglie e imprese di Nuoro potranno cominciare a usufruire di connessioni con velocità fino a 50 megabit al secondo. In futuro sarà possibile aumentare le prestazioni dei collegamenti in fibra ottica con velocità fino a 100 megabit al secondo.

In Sardegna i servizi a banda ultralarga di Telecom Italia sono già disponibili a Cagliari, Quartu Sant'Elena e Sassari.

"La realizzazione di una rete a banda ultra larga rientrava nei nostri impegni programmatici al fine di migliorare la qualità della vita di cittadini e attività produttive" ha commenta il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, secondo il quale l'accordo con Telecom Italia "segnerà un grande salto di qualità per l'attività della pubblica amministrazione e delle imprese che operano nella nostra comunità".