A Monti esplodono i colori del mondo in un grande appuntamento di musica è spettacolo: è la XXV edizione del Festival Folk Internazionale.

L'evento, proposto dal Gruppo Folk San Paolo di Monti, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Sardegna Live dando anche ai tanti sardi lontani da casa l'opportunità di seguire una magica serata di festa nel cuore dell'isola.

Sul palco dell'anfiteatro comunale si avvicenderanno, introdotti da Roberto Tangianu, le formazioni provenienti da Ucraina, Perù, Sudafrica, Serbia e Sardegna in un significativo momento di incontro fra popoli e culture.

Una serata che varrà la pena seguire dal vivo o in streaming per celebrare, fra l'altro, i 35 anni di attività dei padroni di casa del Gruppo Folk San Paolo, instancabili custodi delle tradizioni di una comunità ospitale cullata dal profumo della brezza che soffierà leggera, in questa notte di metà luglio, ai confini fra Monteacuto e Gallura.