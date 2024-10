Il calore di un abbraccio ritrovato dopo mesi attesa, timori e videochiamate. Gli anziani ospiti della casa di riposo Villa Giunchi di Florinas potranno beneficiare della prima "stanza degli abbracci" in Sardegna.

Come riportato da La Nuova Sardegna, il Consorzio Parsifal, che gestisce la struttura, si è attivata in collaborazione con l'amministrazione comunale per adeguare Villa Giunchi alle più moderne misure di sicurezza anti-Covid. Nuovi percorsi di accesso, limitazioni e dpi, controlli e sanificazioni per garantire ai 15 ospiti un soggiorno sereno e in sicurezza.

I posti letto nella casa di riposo, che può accogliere fino a 25 persone, sono momentaneamente limitati a 20. Ma i responsabili si sono attivati per restituire agli anziani inquilini l'emozione di un incontro con i propri cari, fino ad oggi visti solo dalla finestra. La Spc Villa Giunchi ha contattato così un'azienda del nord Italia che detiene il brevetto delle cosiddette "case degli abbracci", per allestirne una nella struttura florinese. "Si tratta di una struttura gonfiabile con un divisore morbido e trasparente realizzato con un particolare plexiglas - spiega a La Nuova Giulio Maciocco, responsabile territoriale di Parsifal - ci sono delle sagome per inserire le braccia, così da consentire il contatto fisico". La stanza sarà piazzata in uno degli ingressi così che i parenti non debbano accedere alla struttura e gli ospiti non siano costretti a uscire, preservando il più possibile la salute degli anziani.