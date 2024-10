Messico, Colombia, Costa Rica, Sudafrica. Saranno queste le realtà che affiancheranno sul palco il gruppo folk Don Milani di Dorgali e il Gruppo folk San Giorgio di Usini nel grande evento in programma il 12 agosto a Dorgali.

Nel centro del Nuorese, in quella data, andrà infatti in scena il Festival Internazionale "A Manu tenta" in tour. Un carosello di colori, musiche e danze dalla Sardegna e dal mondo che farà esplodere i colori delle tradizioni popolari fra le vie del centro e nel campetto delle scuole elementari, dove alle 21.30 avrà inizio lo show trasmesso in diretta streaming da Sardegna Live.

"Abbiamo deciso di festeggiare insieme alla comunità il nostro 46esimo anno di attività - spiega a Sardegna Live Pietro Lapia del Gruppo Folk Don Milani che organizza l'evento -, accogliendo con immenso piacere la proposta del Gruppo folk San Giorgio di Usini, che ci ha coinvolto in questa splendida manifestazione. Il festival internazionale "A Manu tenta" è l'occasione adatta per ridare vivacità al folklore dorgalese e far vivere ai nostri compaesani e ai numerosi turisti che affollano la nostra cittadina in questo periodo una emozionante festa di danze popolari, in un tripudio di suoni e colori che animeranno le vie dorgalesi e allieteranno la serata del 12 agosto".

L'associazione Gruppo folk Don Milani, guidata oggi dalla presidente Elena Pira, sarà accompagnato per l'occasione da Alice Pira all'organetto. I soci fondatori, nel 1976, assunsero l'impegno di conservare e tramandare ai posteri la cultura locale, le tradizioni popolari, i costumi e le danze del paese. In quasi cinquant'anni di attività sono gravitato attorno all'associazione oltre 400 soci che hanno disegnato nei decenni la storia e l'identità della più longeva associazione culturale del paese.