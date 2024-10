Sono stati già numerosi i cagliaritani che hanno sostato tra le sculture gigantesche posizionate per la prima volta negli eleganti spazi delle “Gallerie Sardegna” del Centro I Fenicotteri Santa Gilla, la nuova insegna che identifica il network dei quattro centri commerciali Nhood, società di servizi immobiliari focalizzata sugli immobili a uso misto e sulle riqualifiche urbane. L’invasione colorata di cani, gatti, orsi, delfini e molti altri animali realizzati da Cracking Art, il collettivo nato nel 1993 con l’obiettivo di cambiare radicalmente la storia dell’arte attraverso un forte impegno sociale e ambientale, fa parte di una mostra diffusa organizzata in varie tappe in Sardegna e che dopo l’inaugurazione nelle città di Olbia e Cagliari proseguirà fino all’8 novembre nei centri commerciali Nhood di Porte di Sassari a Sassari e Marconi a Cagliari oltre che in diverse città, piazze e aeroporti dell’Isola.

L’obiettivo è quello di valorizzare in tutti i centri le potenzialità e i servizi offerti dando un contributo tangibile alla lotta al Cambiamento Climatico e all’Economia Circolare.

Esposizioni colorate e fantastiche che hanno animato anche gli spazi degli scali aeroportuali di Olbia-Costa Smeralda, Alghero-Fertilia “Riviera del Corallo”, Cagliari-Elmas. Saranno infatti 6 le sculture inserite all’interno di ciascun scalo per salutare e sensibilizzare al tema dell’eco-sostenibilità i passeggeri e visitatori in arrivo da tutto il mondo.

Ambasciatori speciali e particolarmente preziosi della tappa cagliaritana saranno gli allievi della Polisportiva Olimpia Onlus, da anni impegnata sul territorio con attività mirate all'integrazione di persone diversamente abili. I giovani atleti accompagneranno i visitatori alla scoperta del Centro nei giorni di lunedì e mercoledì (orari: dalle 10 alle 12 dalle 15 alle 17) raccontando il progetto, il valore della mostra e le singole opere che la compongono.

Subito dopo aver lasciato Cagliari, RigenerArte farà tappa, dal 29 settembre al 17 ottobre, al Centro Porte di Sassari e in Piazza Fiume a Sassari, e dal 20 ottobre al 7 novembre nel Centro Commerciale Marconi a Cagliari.

In linea con la dimensione corale del movimento, è previsto anche un concorso fotografico digitale in cui saranno i clienti dei centri commerciali e i visitatori dell’isola a cimentarsi nelle fotografie ai grandi animali. I 40 fortunati vincitori del concorso saranno estratti entro il 26 novembre 2021 e gli scatti migliori si aggiudicheranno 10 “gift card” e buoni spesa per ogni centro commerciale del valore di € 100 l’una. Per partecipare basterà scattare una fotografia, pubblicarla sul proprio account Instagram inserendo gli hashtag #RigenerArte, #galleriesardegna e l’hashtag del centro commerciale o del nome del luogo in cui viene scattata la foto, sia in città che negli aeroporti. Inoltre, ci si dovrà iscrivere sulla landing page dedicata www.galleriesardegna.it realizzata per l’evento. Il regolamento completo sarà disponibile sul sito dedicato alla mostra e sui siti dei quattro centri commerciali coinvolti.