I prezzi più alti in Sardegna per un trivano in affitto sono al Margine Rosso di Quartu, 800 euro, davanti al mare, e nel quartiere Castello a Cagliari, con splendida vista su capoluogo e porto, 750 euro.

Ma, rispetto allo scorso anno, c'è stato un leggero ribasso. In particolare su Cagliari dello 0,4% per i monolocali, dell'1,1% per i bivani, dello 0,9% per i trivani.

Sono i dati dell'Ufficio studi di Tecnocasa sui canoni di locazione del primo trimestre 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014. Il decremento più marcato si è registrato a Carbonia con un -10,7% per i bivani e un -5,7% per i trivani.