Moby e Tirrenia offrono un regalo speciale a tutte le donne in occasione della festa dell’8 marzo: coloro che oggi effettueranno una prenotazione usufruiranno di uno sconto del 100% sul passaggio ponte (esclusi tasse e diritti), per ogni singolo acquisto, per tutte le destinazioni offerte dalle due Compagnie, anche in altissima stagione, fino ad esaurimento della disponibilità dei posti destinati all’iniziativa nelle date in cui essa è prevista.

Per usufruire della promozione, cumulabile con le altre offerte speciali messe a disposizione da Moby e Tirrenia, basterà andare su www.moby.it e www.tirrenia.it e utilizzare il codice promozionale “DONNA2017”.