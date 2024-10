Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, con la collaborazione della Squadra Volante, sono intervenuti in Via San Gottardo a Monserrato, dove hanno tratto in arresto in flagranza di reato Marco Pezzi, pregiudicato quarantacinquenne.

L’uomo, di professione socio in una impresa di servizi, aveva custodito all’interno del garage della suocera, un borsone con 9 panetti di eroina nascosti tra le numerose masserizie accatastate nel tempo.

Oltre all’ingente quantitativo di droga (4,5 kg), che avrebbe fruttato al dettaglio oltre 500.000 mila euro, a carico dell’uomo è stata sequestrata la somma in denaro contante pari a circa 50.000 euro, materiale per lo stoccaggio della droga e una macchina conta banconote.

Si tratta di uno tra i più importanti sequestri di eroina che si sono registrati sulla piazza cagliaritana.