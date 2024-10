Volo da Napoli a Olbia cancellato circa dieci minuti prima dell’imbarco e arrivo in Sardegna rimandato per Simona Ventura. La conduttrice ha raccontato l’accaduto sui social con una storia su Instagram.

Nel video la Ventura è alla stazione di Napoli assieme al compagno Giovanni Terzi e all’amico e collega Max Giusti, costretti a prendere il treno per Roma per poi sperare di riuscire a prendere un volo per l’Isola dallo scalo capitolino.

“Comunque meglio dell’anno scorso” ha aggiunto la conduttrice, riferendosi alla disavventura avvenuta nel giugno del 2022. In quella occasione la Ventura, assieme al compagno e tante altre persone in partenza, era rimasta ugualmente a terra, con il volo cancellato un attimo prima di salire a bordo.