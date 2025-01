E' diventato virale il caso di Juan Bernabé, il falconiere della Lazio, che prima delle partite dei biancocelesti faceva volare sopra il prato dell'Olimpico l'aquila Olimpia, in quello che era ormai diventato un rito da 14 anni a questa parte.

Ebbene, per lui è arrivato il licenziamento dopo che ha deciso di pubblicare sul web un video esplicito in cui mostrava il risultato di un intervento di protesi al pene. Un comportamento che non è piaciuto alla società, a cui sono seguite dichiarazioni poco gradite alla trasmissione radio La Zanzara, durante la quale, dopo aver spiegato motivazioni e dettagli inerenti l'operazione non mostrando alcun tipo di pentimento per le immagini che aveva deciso di rendere pubbliche, ha anche ammesso di provare grande ammirazione per Benito Mussolini.

La stessa Lazio in una nota conferma il divorzio: "La S.S. Lazio S.p.a., allibita nel vedere le immagini fotografiche e in video del sig. Juan Bernabé e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate, comunica di avere interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento".

Non solo il falconiere: infatti il presidente Claudio Lotito ha spiegato che anche il chirurgo urologo-andrologo Gabriele Antonini, che ha operato Bernabé , è stato licenziato immediatamente, con revoca del tesseramento. Olympia, dunque, conferma Lotito, "sicuramente non volerà più", quanto meno all'Olimpico.