Due donne, nella provicia di Lecce, di 50 e 47 anni con problemi psichici, per circa un mese, hanno vegliato il cadavere putrefatto del padre, trasformando la casa in una cappella mortuaria. Il deceduto aveva 88 anni, era un ex commerciante e sarebbe morto per cause naturali.

A fare la scoperta sono stati oggi i carabinieri dopo che un nipote dell'anziano aveva tentato di entrare in casa ostacolato però dalla figlia maggiore del defunto.

Gli stessi carabinieri si sono ritrovati davanti a una scena simile a quella di un film horror: una puzza nauseabonda, l'uomo seduto su una sedia a sdraio nella camera da letto, tra escrementi e rifiuti. Sul corpo c'era una copertina e intorno dei fiori e la stanza era piena di vermi e insetti. Per impedire questi ultimi uscissero dalla porta della camera, le due donne hanno messo delle buste di plastica davanti alla fessura.