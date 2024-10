"Massima attenzione, ma nessun allarme eccessivo". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a margine dell'evento al Ministero della Salute sulle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, rispondendo alla stampa in merito alla notizia del primo caso italiano di Vaiolo delle scimmie.

"La raccomandazione – ha continuato - è quella di rivolgersi al medico di fiducia nel caso in cui si avvertano i sintomi specifici di questa malattia, ed in particolare la comparsa sulla pelle di vescicole tondeggianti, specie se accompagnate da dolori muscolari, febbre o cefalea".

"Si tratta – ha spiegato - di una malattia ben nota, endemica in alcune aree dell'Africa, che ha un decorso generalmente lieve. Di nuovo c'è che, a differenza che in passato, molti dei casi di questi giorni non hanno un chiaro legame epidemiologico con viaggi esotici". "Le strutture del Ministero e delle regioni - evidenzia il sottosegretario - hanno alzato il livello di attenzione, ma non vi sono al momento particolari ragioni di allarme".