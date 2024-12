Una toccante dimostrazione di solidarietà e supporto verso le persone da parte dei Carabinieri è avvenuta lo scorso Natale a Città di Castello, in provincia di Perugia, dove i militari dell'Arma hanno fatto gli auguri alla signora Lidia, ex attrice di teatro e cinema 92enne, che si trovava da sola, portandole in dono un giradischi e tre dischi contenenti le sue canzoni preferite.

Lidia Marioli, con un passato artistico nel mondo dello spettacolo teatrale e cinematografico, ha collaborato con importanti figure come il celebre Totò. Recentemente ha ricevuto in dono tre dischi in vinile da parte del capitano Massimiliano Croce e del luogotenente Fabrizio Capalti della compagnia dei carabinieri. Questi dischi contengono canzoni natalizie e musica italiana classica degli anni '50 e '60, inclusa una versione rivisitata di "Parlami d'amore Mariù" di Achille Togliani.

Il Comune ha partecipato all'iniziativa regalando a Lidia un calendario di Frate Indovino e un catalogo della mostra dei Presepi, simboli della tradizione locale. "Che bella giornata, grazie", è stata la commossa reazione della donna, come riportato in una nota rilasciata dall'Arma. Lidia Marioli, che ha trascorso una vita da artista negli spettacoli teatrali e cinematografici, ha così ricevuto un gesto di affetto e vicinanza da parte della comunità locale.

La visita è stata accompagnata da una melodia nostalgica, condividendo una fetta di panettone e brindando agli auguri natalizi e ai sentimenti d'amore nei confronti del prossimo.