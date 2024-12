Emanuela Massicci sarebbe stata uccisa a mani nude dal marito Massimo Malavolta, che l'avrebbe ammazzata massacrandola di botte con una violenza inaudita, secondo quanto emerso dall'autopsia che ha evidenziato fratture in tutto il corpo e segni di difesa sulle mani

La maestra 45enne è morta tra atroci sofferenze mentre i figlioletti dormivano nella stanza accanto la notte del 19 dicembre a Ripaberarda, frazione di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno.

Dopo il delitto, il 48enne avrebbe vegliato il corpo senza vita della moglie per 7 ore prima di chiamare i genitori informandoli della morte della donna, poi i soccorsi. Una volta arrivati sul posto, i Carabinieri e i sanitari hanno trovato l'uomo in stato di semi incoscienza con il coltello in mano, accanto al cadavere.

Il Gip di Ascoli ha convalidato l'arresto dell'uomo, effettuato in flagranza di reato dai carabinieri, e ha disposto la custodia in carcere, come richiesto dalla Procura. Malavolta avrebbe tentato il suicidio dopo il femminicidio.