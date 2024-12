"La canterò a squarciagola per te", questo il commento di Chiara Tramontano in una storia su Instagram mentre condivide la canzone scritta dai Pinguini Tattici Nucleari e dedicata alla sorella, Giulia Tramontano, morta il 27 maggio 2023 mentre era incinta al settimo mese, a causa di 37 coltellate inflitte dal compagno Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo lo scorso 25 novembre.

"Migliore" è il titolo del brano inserito nell'ultimo album della band, "Hello World", dedicata alla 29enne e al suo piccolo Thiago, che purtroppo non ha mai visto la luce.

"Dopo un tragico caso di femminicidio, nauseato e incredulo, ho preso un foglio e mi sono messo al pianoforte - ha detto Riccardo Zanotti, frontman del gruppo -. Sono consapevole che il mondo non si cambia con la musica, ma se anche solo una canzone può portare a un dibattito al bar, in una scuola o in uno spogliatoio, allora ha fatto il suo. Pure nel buio più profondo non dobbiamo smettere di sperare in un futuro migliore".

"Grazie per averle dato vita attraverso la vostra musica", ha scritto ancora Chiara Tramontano, targando il profilo ufficiale dei Pinguini Tattici Nucleari.