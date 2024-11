Hanno tentato di truffarla, ma lei, 86 anni, non ci è cascata e li ha fatti arrestare. L'accaduto a Terni, dove in manette sono finiti due 49enni, lui campano e lei del posto, per tentata truffa ai danni di un'anziana.

I due hanno cercato di raggirare la donna utilizzando la tecnica del carabiniere, contattandola sull'utenza fissa, dicendole che suo figlio aveva investito un pedone e chiedendole denaro od oggetti di valore, in questo caso 10mila euro, per uscire dal carcere.

Insospettita dalla telefonata, la donna ha immediatamente avvisato suo nipote che a sua volta ha allertato i Carabinieri. Appostati sotto casa dell'anziana, i militari hanno così notato nei paraggi un'auto sospetta con la coppia a bordo.

I due hanno inizialmente provato a negare, ma il navigatore impostato sul domicilio della vittima li ha sbugiardati e così sono stati arrestati per il concorso nel tentativo di truffa. Il giorno dopo l'arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Terni, il quale ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Terni per l'uomo, e l'obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria per la donna.