Strage familiare in via Pomposiana, a Messina, zona Marzaglia, dove sono stati rinvenuti i corpi senza vita di tre persone: due anziani coniugi e il loro figlio adulto. Le autorità ipotizzano un caso di omicidio-suicidio, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica esatta dei fatti.

Secondo le prime informazioni, i corpi sono stati trovati all'interno di una palazzina con diverse unità abitative. La scena è stata immediatamente isolata dai Ccrabinieri, che stanno conducendo le indagini con l'ausilio del reparto scientifico. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali sulle cause della morte o sull'identità delle vittime.

Stando alle prime informazioni la donna trovata morta insieme al marito era malata da tempo. Il figlio, anche lui deceduto, era invece disabile, in carrozzina. Il padre avrebbe ucciso moglie e figlio e poi si sarebbe tolto la vita.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare le forze dell'ordine per contribuire alle indagini in corso.