Una bambina di 11 mesi si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatricadel Policlinico Umberto I di Roma e lotta tra la vita e la morte.

La piccola avrebbe ingerito accidentalmente dell’hashish tenuto in casa dai genitori. Sono stati proprio loro a portarla in ospedaledopo aver notato uno strano stato di sonnolenza. Dalle analisi è emerso che la piccola aveva assunto la sostanza stupefacente.

Gli agenti di Polizia hanno eseguito una perquisizione in casa della famiglia, nel quartiere di Casal Bruciato a Roma, e hanno sequestrato un lieve quantitativo di droga.

Secondo quanto raccontati dagli stessi genitori e riportato dal quotidiano Il Messaggero, la piccola giocava sul pavimento quando si è imbattuta in una pallina di droga lasciata incustodita dal padre e la madre. Quindi si è portata alla bocca l’oggetto, un gesto che non è passato inosservato. I genitori, secondo quanto raccontato, avrebbero tirato fuori dalla bocca della bimba la pallina di hashish in maniera tempestiva, pensando che non ci fossero state conseguenze. Quindi sono andati a dormine ma, la mattina dopo, vedendo che la figlia non si svegliava, hanno cominciato a preoccuparsi e l'hanno portata in ospedale.

Entrambi sono stati denunciati per maltrattamenti in famiglia e sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia.