Portellone guasto per la motonave della Tirrenia diretta a Cagliari alla partenza da Civitavecchia. 450 passeggeri fermi nello scalo laziale hanno trascorso la notte a bordo della Janas con cena e cabina a spese della compagnia.

Un altro gruppo, circa 140 persone, ha preferito invece imbarcarsi sulla nave diretta ad Olbia. Troveranno nello scalo gallurese i pullman che li trasferiranno ad Arbatax e Cagliari. Lo riferisce la stessa Tirrenia. L'inconveniente si è verificato intorno alle 19 di ieri: impossibile partire con quel guasto.

Per ripararlo è partita una squadra da Napoli ma la delicatezza dell'intervento ha convinto la compagnia a rinunciare alla partenza. A quel punto è stata comunicata la notizia ai passeggeri che aspettavano di imbarcarsi per la Sardegna. Molti hanno deciso di rimanere a bordo in attesa dell'intervento sul portellone da parte degli addetti. Partiranno domani, o a bordo della motonave Janas dopo la riparazione, o con un'altra nave.

Ma è stata prospettata anche un'alternativa, quella di raggiungere comunque l'isola con destinazione Olbia per poi trasferirsi nel capoluogo in pullman.