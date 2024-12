Una tragedia si è consumata sulla variante Aurelia nei pressi di Viareggio sud, dove una donna di 35 anni e una bambina di 11 anni, apparentemente sua nipote, hanno perso la vita in un incidente stradale tra due veicoli. I due figli della donna e il padre sono stati feriti, insieme al conducente dell'altra auto coinvolta nella collisione.

La donna deceduta, originaria del Senegal ma residente a Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa, lascia dietro di sé una scia di dolore e incredulità. Contrariamente a quanto si pensasse inizialmente, la piccola vittima dell'incidente sembrava essere la nipote della donna e non sua figlia. Gli altri due minori coinvolti nell'incidente sono stati trasportati in ospedale a Versilia e a Cisanello.

L'impatto si è verificato intorno alle 13 e sul luogo sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco, personale sanitario e agenti di polizia municipale. A causa dell'incidente, la variante Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto coinvolto, riaprendo in direzione sud solo intorno alle 15.30, dopo che le operazioni di soccorso e pulizia sono state completate.