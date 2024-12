Un'altra tragica morte oggi a Gaza, dove un neonato ha perso la vita a causa delle basse temperature. Questo segna il quinto decesso di neonati in circostanze simili in meno di una settimana, come riportato dall'agenzia palestinese Wafa.

Il piccolo Jumaa Al-Batran, di soli un mese, è stato vittima del freddo, mentre suo fratello gemello Ali lotta contro le condizioni avverse. La famiglia viveva in una tenda a Deir al-Balah, situata nella parte centrale di Gaza.

Secondo fonti mediche, altre quattro tragiche morti di neonati, con età compresa tra 4 e 21 giorni, sono state causate dalle gelide temperature degli ultimi giorni.