Uno scuolabus è stato coinvolto in un incidente a Rignano sull'Arno (Firenze), colpito da un albero caduto lungo la strada comunale di Salceto. Otto bambini insieme al conducente e all'accompagnatore sono stati portati in ospedale per controlli, ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto: l'albero è caduto sul vetro anteriore dell'autobus, proprio di fronte al conducente. Il pronto intervento del 112 ha permesso l'arrivo immediato di squadre di soccorso sanitario e dei vigili del fuoco.

L'incidente è avvenuto in una zona rurale. Dopo l'arrivo dei paramedici del 118 sono arrivati gli uomini del 115 con un'autogru per rimuovere il veicolo danneggiato.