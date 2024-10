È caduto dal terrazzo della sua abitazione, al terzo piano di un palazzo nel centro di Arezzo. La corsa in ospedale, il tentativo di rianimarlo. Tutto inutile. È morto così un bimbo di 8 anni, il figlio più piccolo di Michele Bacis, ex calciatore della Fiorentina nella stagione 2003-2004, quella della serie B, e volto storico dell’Arezzo, sia come giocatore che come allenatore.

La tragedia è avvenuta sabato, intorno alle 22. La dinamica non è ancora stata ricostruita, ma tutto è iniziato quando i vicini di casa hanno udito il tonfo sordo della caduta in vicolo della Dea, a pochi passi dal municipio. Le condizioni del piccolo, trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Donato, sono apparse subito gravissime. Per lui era stato già attivato l’elisoccorso regionale Pegaso per il trasferimento all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, ma il bambino è morto poco dopo essere arrivato al San Donato. Una tragedia che ha scosso tutta la città.