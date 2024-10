Gravissimo incidente aereo questo pomeriggio a Torino: un velivolo delle Frecce Tricolori si è schiantato a terra poco dopo il decollo dall’aeroporto di Caselle. Le fiamme causate dallo schianto hanno provocato la morte per gravi ustioni di una bambina di cinque anni.



Secondo le ricostruzioni, il pilota del mezzo si è lanciato con il paracadute in fase di caduta ed è riuscito a salvarsi; attualmente è ricoverato per le ustioni riportate.

Drammatico risvolto invece per una famiglia che si trovava in una strada di campagna: stando alle prime ricostruzioni, un pezzo incandescente che si è staccato dall’aereo ha colpito l’auto sulla quale la famiglia viaggiava. La bimba più piccola è morta sul colpo, mentre il fratellino di 9 anni è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale. Feriti anche i genitori dei bimbi.

La pattuglia coinvolta nel sinistro era appena partita per un sorvolo a Vercelli in occasione della manifestazione organizzata a Collegno, per celebrare il centenario dell’Aeronautica Militare, che è stato annullato.

L’aereo avrebbe impattato con uno stormo d’uccelli e probabilmente un volatile è entrato nel motore, bloccandolo.