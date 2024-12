Il cineasta originario della Sardegna, Roberto Pili, ha trionfato nuovamente al Coliseum International Film Festival (Coliffe) 2024, organizzato dall'Aps Pianeta Empatia. Sotto la guida di Giuseppe Cuscusa e la direzione artistica di Micol Pallucca, conosciuta per le serie tv Carabinieri ed Al di là del lago, Pili è stato premiato nella categoria docufilm italiani per il suo lavoro "Profondo nero".

Il film esplora la relazione tra arte e salute mentale, focalizzandosi sulla storia di Davide Lai, noto nel mondo dell'arte urbana come Nero. Il premio è stato consegnato a Pili durante una cerimonia all'Auditorium Cinema Seraphicum di Roma, di fronte a un pubblico di oltre 500 spettatori, dal produttore Francesco Pili, insieme all'attrice, regista e presentatrice Chiara Sani e alla sceneggiatrice e regista Cristiana Bini.

Fra i premiati anche personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo come Stefano Fresi, Marco D'Amore, Lea Mornar, Massimiliano Varrese, Stefano e Michele Manca (in arte Pino e gli Anticorpi), Dario Bandiera, Max Nardari, Stefania Casini, Corinna Coroneo. Con loro attori e registi emergenti come Igor Biddau, Mauro John Capece, Michele Ragno, Gino Brotto,Angelo Donzella, Bob Caprai, Roberto Pili, Red, Manuel Cardella, Giovanni Anzaldo, Roberto Leone, Dario Pastorino,Vincenzo Della Corte, Alice Ceriani.