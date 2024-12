"Il comportamento e le dichiarazioni della Glencore, anche oggi, sono inaccettabili.

Soprattutto dopo aver realizzato per decenni utili ed extra profitti nella nostra Isola e aver più volte annunciato il rilancio degli stabilimenti. Siamo schierati al fianco del Governo nazionale che si è attivato immediatamente per gestire una situazione complessa e ha dimostrato di avere una visione di politica industriale, considerando zinco e piombo come due produzioni strategiche per la Nazione e ponendo precise condizioni alla Glencore".

Sono le parole di Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, che ha presenziato alla visita dei ministri delle Imprese e del Lavoro, Adolfo Urso ed Elvira Calderone.

"È fondamentale la difesa dei posti di lavoro e richiamiamo l'azienda alle sue responsabilità sociali, come prevede il nostro codice civile, fino a oggi disattese - ha aggiunto l'ex sindaco di Cagliari -. Una vicenda che coinvolge in particolare un territorio in crisi sotto il profilo socio-economico, che ha sofferto anche dal punto di vista ambientale, ma che riguarda l'intero sistema produttivo nazionale".