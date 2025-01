Uno studente di 17 anni è stato aggredito con un coltello al collo nel quartiere Testaccio, a Roma.

L'episodio sembra essere scaturito da una lite a scuola con un altro studente egiziano, il quale avrebbe coinvolto un amico tunisino. Gli aggressori sono stati individuati, ma la vittima, di origine filippina, è stata circondata anche da altri 5-6 giovani che si sono dati alla fuga dopo l'attacco.

La polizia sta conducendo un'indagine sull'incidente, analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza della zona per identificare tutti i membri del gruppo. Il ragazzo di 17 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale al San Camillo, ma fortunatamente non corre pericolo di vita.