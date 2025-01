Il passaggio al sistema di bigliettazione interamente contactless è stato completato con successo dal CTM, grazie al supporto del programma POR FESR 2014-2020. Ora tutte le linee della CTM sono equipaggiate con validatrici contactless, semplificando il processo di convalida.

Non è più necessario inserire il biglietto nella macchina o aspettare la stampa, basta avvicinare il biglietto alla validatrice e controllare il colore della luce emessa: verde per i biglietti validi, rosso per quelli non validi. Le vecchie validatrici con stampa a inchiostro sono state rimosse, ma i biglietti cartacei con banda magnetica rimangono validi, a condizione che vengano convalidati manualmente scrivendo a mano la data, la linea e l'orario di ingresso sull'autobus.

Inoltre, è possibile sostituire i biglietti presso il Ctm Point di viale Trieste 151. Nel caso in cui una vecchia card ricaricabile mostri corse disponibili ma appaia il messaggio "titolo scaduto" durante la convalida, è necessario sostituirla presso i Ctm Point di Cagliari e Quartu Sant'Elena.