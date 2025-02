Sparatoria in un panificio-pasticceria nel tardo pomeriggio di oggi a Milano, precisamente in piazzale Gambara. Due individui di origine ucraina sono stati colpiti, con esito fatale per uno di loro prima dell'arrivo in ospedale.

Alle 18:30 è scattato l'allarme e sul luogo sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118, dispiegando due ambulanze e due automediche. Uno dei feriti è stato trasportato al Policlinico, dove purtroppo è stato dichiarato morto dai medici poco dopo il suo arrivo.

L'altra persona coinvolta, di 26 anni, versa in condizioni gravissime ed è ricoverata all'ospedale San Carlo. Le forze dell'ordine, compresa la scientifica, si sono recate sul posto per indagare sull'accaduto.