Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche italiane, sarebbe morto il latitante Giovanni Motisi, affiliato a Cosa Nostra, in una clinica a Cali, in Colombia. L'Ambasciata italiana a Bogotà sta attualmente verificando la veridicità di questa notizia. Si ipotizza che l'uomo di 66 anni, noto come U Pacchiuni e braccio destro di Totò Riina, potrebbe essere stato ricoverato sotto falso nome in caso di emergenza medica. Secondo le testimonianze di Calogero Ganci, un collaboratore di giustizia, Motisi era presente durante i colloqui all'interno di Cosa Nostra riguardanti l'assassinio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa.

La polizia in Sardegna sta interrogando il fotoreporter Antonello Zappadu su incarico della Procura di Palermo. Zappadu ha recentemente rivelato su Gente la notizia della morte del boss. La Procura sta verificando la veridicità delle informazioni fornite da Zappadu riguardo alla latitanza di Motisi.