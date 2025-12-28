Dopo la morte della figlia quindicenne, si è spenta anche la madre. Si aggrava il bilancio della tragedia avvenuta a Pietracatella, in provincia di Campobasso, dove una famiglia è stata colpita da un improvviso malore dopo una cena della Vigilia di Natale. La donna, Antonella Di Ielsi, 50 anni, è deceduta nella mattinata di oggi nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli, poche ore dopo la morte della figlia Sara Di Vita, avvenuta nella serata di ieri.

Secondo le prime ricostruzioni, la famiglia avrebbe consumato una cena a base di pesce e frutti di mare, in particolare cozze. A distanza di poche ore tutti avrebbero accusato forti dolori addominali, nausea e coliche. Nei giorni successivi si erano recati più volte al Pronto soccorso del Cardarelli, venendo dimessi con una diagnosi di sospetta intossicazione alimentare o gastroenterite.

La situazione è precipitata nella giornata di ieri, quando le condizioni della ragazza si sono improvvisamente aggravate. Sara, studentessa del liceo classico di Campobasso, è stata trasferita in Rianimazione, dove è morta intorno alle 22.30. La madre, ricoverata in gravi condizioni, è deceduta questa mattina. Il padre, 55 anni, resta ricoverato ma avrebbe sintomi meno gravi; la sorella maggiore non avrebbe accusato malesseri.

La Procura di Campobasso ha disposto l’autopsia sui corpi delle due donne per chiarire le cause dei decessi. Al momento l’ipotesi principale resta quella di un’intossicazione alimentare, ma non si escludono altre possibili cause. Sull’accaduto indaga la Squadra Mobile del capoluogo molisano, che sta acquisendo la documentazione sanitaria e ricostruendo i passaggi al Pronto soccorso nei giorni precedenti al ricovero definitivo.