Una ragazza di 15 anni è morta nella notte all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove era stata ricoverata dopo un malore che si protraeva da diverse ore. La giovane, residente a Pietracatella e studentessa del liceo classico nel capoluogo molisano, si è aggravata rapidamente fino al decesso, avvenuto nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita.

Secondo le prime valutazioni sanitarie, tra le ipotesi al vaglio c’è quella di una possibile intossicazione alimentare, forse legata al consumo di pesce durante le festività natalizie. Al momento, però, nessuna causa viene esclusa e saranno gli accertamenti in corso a chiarire cosa abbia provocato il tragico epilogo.

La quindicenne era giunta in pronto soccorso con sintomi persistenti, compatibili con un grave disturbo gastrointestinale. Le sue condizioni, inizialmente monitorate, si sono però rapidamente aggravate nelle ore successive al ricovero.

Per fare piena luce sulla vicenda, è stata disposta l’autopsia. Secondo ricostruzioni ancora da verificare, la ragazza avrebbe accusato malesseri già nei giorni precedenti e si sarebbe recata più volte in ospedale.