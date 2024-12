Carmen Iacovazzo, 40 anni e due figli di 14 e 8 anni, è recentemente rimasta vedova del marito Daniele Bosi, morto a 47 anni a causa di una brutta malattia.

Durante i giorni di lutto che hanno colpito la donna, rimasta sola a crescere due figli, i suoi colleghi hanno compiuto per lei un nobile gesto, decidendo di donarle ben 700 ore di ferie, per consentirle di elaborare il dolore per la perdita del marito e trascorrere del tempo prezioso con i suoi due figli.

Come riportato dal Resto del Carlino, l'iniziativa dei colleghi e amici di lunga data, in quanto Carmen ha lavorato con loro per 18 anni presso un'azienda di imballaggi a Meldola (Forlì-Cesena), è risultata particolarmente importante poiché la donna aveva finito ormai le sue ferie: "Le ho utilizzate tutte durante i giorni di ricovero e nell'ultimo anno, per stare accanto a Daniele, che era invalido al cento per cento, ho richiesto il congedo con la legge 104".

Sempre al quotidiano, la protagonista di questa toccante vicenda ha raccontato che "l'idea di donare ore di permesso è nata dal mio capo reparto, Alessandro Cicognani, che ha coinvolto anche il resto del personale. Sono rimasta sorpresa da questo gesto: non me l'aspettavo e non era scontato. Rivolgo loro il mio più sincero ringraziamento".