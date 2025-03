A margine del burrascoso incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sono arrivate diverse reazioni da parte dei leader politici italiani. In particolare quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che invita "l'Occidente a non dividersi" e chiede che venga fatto "un immediato vertice tra Stati Uniti, Stati europei e alleati".

“Ogni divisione dell’Occidente ci rende tutti più deboli e favorisce chi vorrebbe vedere il declino della nostra civiltà. Non del suo potere o della sua influenza, ma dei principi che l'hanno fondata, primo fra tutti la libertà. Una divisione non converrebbe a nessuno – sottolinea Giorgia Meloni – È necessario un immediato vertice tra Stati Uniti, Stati europei e alleati per parlare in modo franco di come intendiamo affrontare le grandi sfide di oggi, a partire dall’Ucraina, che insieme abbiamo difeso in questi anni, e di quelle che saremo chiamati ad affrontare in futuro. È la proposta che l'Italia intende fare ai suoi partner nelle prossime ore”.

"In questo momento di grande tensione, bisogna tenere i nervi saldi. Serve una pace giusta e non ci potrà essere trattativa senza Ucraina e senza Europa. L'Ue resti unita e continui a dialogare nell’interesse di tutti anche per garantire la nostra sicurezza", ha dichiarato, invece, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Obiettivo pace, basta con questa guerra! Forza Donald Trump", ha commentato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.