Questa sera, alla Casa Bianca, si è svolto un incontro carico di tensione tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

L'incontro, inizialmente programmato per discutere un accordo sull'estrazione di minerali in Ucraina, è degenerato in un acceso scambio di battute e accuse tra i due leader.

L'ironia di Trump

All'arrivo di Zelensky, Trump ha commentato: "Si è vestito bene, è elegante", riferendosi all'ormai celebre abbigliamento informale del presidente ucraino, che indossava una polo e pantaloni neri. Zelensky ha replicato: "Una volta terminata la guerra, potrò indossare un abito se lo desidera, ma al momento non è importante rispondere a queste domande".

"Presto avrete problemi"

Il vicepresidente J.D. Vance è intervenuto a supporto del leader statunitense, accusando Zelensky di essere irrispettoso: "Non è rispettoso venire nello Studio Ovale degli Stati Uniti d'America e attaccare l'amministrazione che sta cercando di impedire la distruzione del tuo Paese. Voi andate in giro costringendo i coscritti ad andare in prima linea perché avete dei problemi di personale", ha dichiarato Vance. Zelensky ha ribattuto: "Sei mai stato in Ucraina per sapere che problemi abbiamo? Dovresti venire. Durante la guerra tutti hanno problemi, anche voi li avrete. Avete un oceano meraviglioso, ma li sentirete in futuro".

"Stai rischiando la Terza guerra mondiale"

"Non dirci cosa proveremo - incalza Trump -. Stiamo cercando di risolvere un problema. Non sei nella posizione di dettare cosa dobbianmo provare", ha attaccato rivolgendosi a Zelensky. Ci sentiremo molto bene e saremo forti. Non sei in una posizione molto buona, ti sei messo in una situazione davvero brutta e non hai le carte con noi".

E ancora: "Stai giocando con la vita di milioni di persone. Stai rischiando la Terza guerra mondiale e quello che stai facendo è molto irrispettoso nei confronti di questo Paese".

"Hai detto grazie qualche volta? - chiede Vance a Zelensky - A ottobre sei andato in Pennsylvania per sostenere l'opposizione, ora dovresti ringraziare il presidente".

Negoziato fallito

A seguito dell'acceso confronto, la conferenza stampa prevista è stata cancellata. Trump ha concluso l'incontro affermando: "Può tornare quando sarà pronto per la pace".

"L'alterco di Trump con Zelensky è storico", affermano da Mosca. Macron, invece, esprime solidarietà all'Ucraina dichiarando: "C'è un aggressore russo, bisogna rispettare chi lo combatte dall'inizio".