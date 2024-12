Il mese di dicembre 2024 si prospetta intenso per quanto riguarda gli scioperi. Dopo quello organizzato da Cgil e Uil, è in programma per venerdì 13 dicembre uno sciopero generale proclamato dall'Unione Sindacale di Base (Usb) per "contrastare una politica che favorisce la deindustrializzazione e l'eccessiva turistificazione del paese", come spiegato in un comunicato del sindacato.

Si sottolinea inoltre "l'importanza di coinvolgere tutte le categorie lavorative e la società nel suo complesso", poiché "le decisioni del governo potrebbero avere ripercussioni pesanti non solo sul lavoro, ma anche sulle condizioni di vita, sui servizi e sulle libertà democratiche, aumentando il rischio di essere coinvolti in una pericolosa spirale di conflitto".

Inizialmente previsto per durare 24 ore, con l'eccezione dei Vigili del Fuoco che si sarebbero fermati per 4 ore, dalle 9 alle 13, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha deciso di intervenire, affermando che uno sciopero di tale durata "era inammissibile a 10 giorni dal Natale", e ha quindi firmato per ridurlo a 4 ore.

"Lo sciopero è un diritto sacrosanto - ha detto Salvini - ma ho chiesto di ridurre le 24 ore per non bloccare l'Italia intera a pochi giorni dalle festività natalizie".