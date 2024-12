In corso in queste ore lo sciopero generale indetto dal sindacato autonomo contro la Manovra del governo.

Si fermeranno per 24 ore il trasporto pubblico locale (bus, tram e metro), le ferrovie (Trenitalia, Trenitalia Tper, Italo e Trenord), il trasporto marittimo, Usb Taxi, personale sanitario (a rischio esami di laboratorio e prenotazioni) e personale scolastico.

L'intento dello sciopero è "contrastare una politica che asseconda la deindustrializzazione e condanna alla turistificazione della penisola - è scritto nel comunicato di Uer - è ora di convocare uno sciopero generale che coinvolga tutte le categorie del mondo del lavoro e metta in movimento anche il resto della società, perché le scelte che questo governo sta realizzando hanno delle ricadute pesanti non solo sul lavoro ma anche sulle condizioni di vita, sul sistema dei servizi e più in generale sulle libertà democratiche e sul rischio sempre più concreto di vederci coinvolti in una pericolosissima spirale di guerra".

Il Tar del Lazio ha sospeso l'ordinanza di precettazione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini che aveva ridotto la protesta a 4 ore, "Grazie al Tar ci sarà caos per lo sciopero. Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere il diritto alla mobilità degli italiani. Per l'ennesimo venerdì di caos e disagi, i cittadini potranno ringraziare un giudice del Tar del Lazio", ha detto il ministro.