Un furgone portavalori è stato preso d'assalto in Puglia, lungo la strada statale 613, a cavallo tra le province di Brindisi e Lecce. A compierlo sarebbe stato un commando di circa dieci uomini, entrato in scena poco dopo le 7 del mattino di oggi, giovedì 4 luglio.

Sulla carreggiata sono state incendiate tre auto e sarebbero stati esplosi colpi di arma da fuoco. Si parla di un bottino di tre milioni di euro. Non ci sarebbero feriti tra le guardie giurate che si trovavano a bordo del portavalori. In fiamme anche un furgone.

Come per l’assalto nella sede della Mondialpol di Sassari, si parla di una banda organizzata, specialista di questi attacchi, che ha preparato il colpo nei minimi dettagli, sfruttando, in questo caso, l’orario in cui la statale è particolarmente trafficata. In Sardegna, nella sede di Caniga, l’assalto armato di venerdì scorso è durato circa 12 minuti, tra colpi d'arma da fuoco, l'esplosione di una carica per far saltare una porta blindata e le forti vibrazioni date dal grosso martello pneumatico attaccato all'escavatore che hanno fatto tremare i muri. Il commando di circa 20 uomini è riuscito a portare via un bottino stimato in oltre 10 milioni di euro.

