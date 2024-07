Assalto Mondialpol a Sassari, vigilante: "Spari da tutte le parti"

La testimonianza: "Mi trovavo in servizio. E' la seconda volta che mi succede dopo il 2016"

Di: Redazione Sardegna Live

Momenti di panico e terrore quelli vissuti a Sassari venerdì pomeriggio, quando un commando armato ha assaltato, in un'operazione di circa 12 minuti tra colpi d'arma da fuoco, la sede della Vedetta 2 Mondialpol, portando via un bottino stimato di oltre dieci milioni di euro.

A ripercorrere quei momenti, con l'esplosione di una carica per far saltare una porta blindata e le forti vibrazioni date dal grosso martello pneumatico attaccato all'escavatore che hanno fatto tremare i muri, è Marcello Lella, una delle guardie giurate che si trovavano al lavoro proprio in quegli attimi.

Oggi in piazza Italia a Sassari con i sindacati, che hanno proclamato una giornata di sciopero e organizzato due sit in (l'altro in piazza Palazzo a Cagliari), Lella racconta: "Quel giorno mi trovavo in servizio nella sala conta e quando c'è stato l'allarme è stato prontamente sentito dalla centrale operativa. Quando sono salito dal caveau sentivo colpi d'arma da fuoco da tutte le parti".

"Il caveau era già chiuso e abbiamo fatto quello che dovevamo, mettendoci in sicurezza per poi aspettare le forze dell'ordine", spiega. Una parte dei soldi sarebbe stata messa al sicuro gettandoli in una delle vie di fuga che poi si è chiusa ermeticamente. Le guardie non hanno affrontato il commando faccia a faccia e nessuna di loro ha visto i malviventi all'azione, ma hanno sentito qualche voce che sembrava avere un accento sardo.

"Sentivamo solo colpi d'arma da fuoco e colpi dell'escavatore che andava sul muro e faceva tremare tutto lo stabile", aggiunge. "Per me è la seconda esperienza dopo quella del 2016. Penso che serva maggiore sicurezza da parte delle istituzioni e più protezione proprio nei giorni di fine mese: più controlli e più presidi, ma anche modalità ulteriori per poterci difendere", conclude.