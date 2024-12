Papa Francesco ha inaugurato il Giubileo della Speranza aprendo solennemente la Porta Santa.

Dopo aver seguito le cerimonie e le preghiere rituali, il Pontefice si è avvicinato alla porta giubilare, situata all'estrema destra delle cinque porte di bronzo che conducono alla basilica di San Pietro, e i battenti di bronzo si sono aperti.

Una folla di fedeli si è riunita in piazza e lungo via della Conciliazione per assistere all'evento, mentre notevoli misure di sicurezza erano state messe in atto.