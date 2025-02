"Oggi pomeriggio, sarà pubblicato il decreto di approvazione dello scorrimento della graduatoria che finanzierà interventi in ulteriori 39 Comuni del nostro Paese". Durante il question time alla Camera, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha dichiarato che sono state adottate misure riguardanti il fondo stabilito dall'articolo 19 del decreto-legge n.104 del 2023. Ha inoltre discusso delle iniziative a favore dei piccoli Comuni per interventi di manutenzione e sicurezza stradale.

"Sia nel 2023 che nel 2024 siamo riusciti a impegnare tutte le risorse disponibili", in particolare "38 milioni a favore di 136 comuni nel 2023 e ad altri 151 comuni nel 2024" e "per quanto concerne il 2025 siamo pronti ad avviare le procedure per assegnare 12 milioni di euro a favore sempre dei comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti".

Per i due anni passati, "sono già state erogate le prime rate a favore dei comuni che hanno rispettato i termini per la stipula di un contratto per l'affidamento dei lavori e sono in predisposizione decreti di saldo per gli enti locali che hanno presentato la documentazione sulla conclusione degli interventi finanziati".

"Il successo dell'iniziativa - ha proseguito Salvini - ci ha spinto negli ultimi mesi dell'anno scorso a destinare una parte ulteriore delle economie di bilancio del Mit pari a 2.300.000 milioni al rifinanziamento per lo scorrimento della graduatoria".

Nelle prossime settimane "pubblicheremo anche questo bando" per il 2025 "per la definizione dei criteri e delle modalità di presentazione delle relative istanze", ha detto ancora.

"A proposito di strade e di scuole: qualcuno a sinistra depotenzia le province spiegando agli italiani che avrebbe risparmiato i soldi. Oggi le scuole superiori dove studiano i nostri figli e le strade provinciali hanno un pessimo grado di manutenzione e quindi ritengo che sarebbe cosa utile reintrodurre le province per offrire questi servizi ai cittadini", ha concluso il ministro.