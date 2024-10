A dimostrazione che le nuove tecnologie funzionano è emblematico il caso avvenuto ieri a Roma che ha visto un ladro arrestato qualche ora dopo aver commesso un furto. Durante la cena in un ristorante di Campo de’ Fiori, un uomo ha rubato la borsa ad una turista e si è dileguato rapidamente ma, grazie all'App installata sul telefonino della donna, è stato immediatamente individuato. L’uomo, un 64enne egiziano, senza occupazione e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato.

La vittima, una ragazza inglese di 34 anni, si è accorta a fine pasto del furto subito, e si è recata negli uffici del Comando Stazione Carabinieri Roma Piazza Farnese per denunciare quanto accaduto e con i militari ha provato a localizzare il suo I-Phone mediante un'applicazione ad hoc scaricata sull'apparecchio.

Dopo alcuni tentativi, il telefono è stato effettivamente localizzato in via Lucio Sestio, angolo via Tuscolana. I carabinieri della Stazione Roma Appia, immediatamente allertati dai colleghi, sono intervenuti nel punto segnalato e hanno individuato il 64enne, che alla loro vista ha tentato inutilmente di fuggire. Nel suo zainetto è stata trovata tutta la refurtiva: la borsa contenente il telefono, denaro contante e documenti personali della donna.