A Roma un ragazzo di 18 anni, Francesco Valdiserri, figlio di 2 noto giornalisti de Il Corriere della Sera, è morto dopo essere stato investito nella notte da un'auto in via Cristoforo Colombo, all'altezza di via Giustiniano Imperatore.

Come riporta TgCom 24, il veicolo, guidato da una 23enne, è uscito fuori strada andando a colpire la segnaletica stradale e poi ha investito il 18enne che si trovava sul marciapiede. La conducente alla guida del veicolo è stata arrestata e si trova ai domiciliari. Sottoposta agli esami tossicologici e alcolemici, è risultata positiva ed è accusata di omicidio stradale. Già nel 2020 le era stata sospesa la patente proprio per guida in stato di ebrezza. La giovane, dopo l'incidente, si è fermata a prestare aiuto.

Dopo il tragico impatto, la ragazza è stata trasportata all'ospedale Sant'Eugenio per alcune ferite e lì sottoposta agli esami di rito. Le forze dell'ordine hanno proceduto all'arresto della giovane e anche al sequestro dell'auto, su cui, al momento del sinistro, si trovava anche un passeggero di 21 anni che ha riportato lievi ferite. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Il giovane travolto che ha perso la vita nell’incidente stradale è il figlio dei giornalisti di Paola Di Caro e Luca Valdiserri. In uno struggente post sui social, la madre ha scritto della tragedia dedicando un commovente pensiero al figlio che non c'è più. "Il mio 18enne meraviglioso non c'è più. Il mio bambino che aveva cominciato a correre nella vita. Un'auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla", scrive Di Caro.

La procura di Roma ha avviato un fascicolo di indagine per omicidio stradale in relazione alla morte del giovane.