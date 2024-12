Un vasto incendio scoppiato per cause accidentali a Gallarate, in provincia di Varese, ha coinvolto un capannone che ospita diversi depositi. Nel rogo è rimasto gravemente ferito Gustavo rodrigue, padre di Belen.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione, ha riportato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia, ed è stato trasportato all'ospedale di Gallarate con codice rosso, poi trasferito nel reparto grandi ustionati al Niguarda di Milano.

Sul posto i vigili del fuoco, un'ambulanza e un'automedica.