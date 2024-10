Risulta ancora irraggiungibile Filippo Turetta, ex di Giulia Cecchettin, il cui cadavere è stato trovato ieri dopo una settimana di ricerche da quel drammatico 11 novembre, quando entrambi parevano spariti nel nulla.

La ragazza, che ha provato a difendersi dalle percosse di Filippo, visionato da alcune telecamere mentre picchiava la 22enne e la spingeva con forza in auto, sarebbe poi stata raggiunta alla testa e agli arti da alcune coltellate, una delle quali ha trafitto il collo.

LA FUGA

Nei confronti dello studente 22enne di Torreglia è stato intanto emesso un mandato di arresto europeo e la sua fuga da Vigonovo è stata immortalata dalle telecamere delle strade percorse alla guida della sua auto.

L'ultimo frame è arrivato dall'Austria, dove domenica scorsa il Targa System ha intercettato il passaggio della Grande Punto a Lienz e in Carinzia. "È chiaro che prima o poi verrà ritrovato: è molto meglio che nel suo interesse si consegni", ha dichiarato in tv il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi.

Anche i genitori di Filippo hanno rivolto un appello al figlio: “Costituisciti”.

I SOLDI INSANGUINATI

Come riportano Il Corriere della Sera e TgCom, c'è un video in mano ai Carabinieri, registrato da una telecamera di sorveglianza di una stazione di servizio a Cortina, che riprende Filippo mentre fa benzina domenica mattina: ha pagato in contanti alla cassa automatica e poi è ripartito. Qualche giorno dopo il titolare del distributore si è reso conto che una banconota da venti euro presentava macchie simili a sangue.

L’itinerario percorso da quella Grande Punto nera la cui targa nei giorni scorso ha fatto il giro del web, è secondo gli investigatori molto tortuoso. In pochissimi minuti e viaggiando comodamente in autostrada, avrebbe raggiunto la stessa località in meno della metà del tempo impiegato.

QUELLE STRANE RICERCHE ONLINE

Sempre come riportano Il Gazzettino e TgCom 24, è emerso che Filippo avrebbe fatto ricerche sul web su kit di sopravvivenza in alta quota e abbigliamento per escursioni in montagna, ma anche su itinerari estremi nel versante tirolese meridionale dell'Austria.

Aggiornamento del 19 novembre ore 10:20. Filippo Turetta arrestato in Germania.