E' stata ripulita la statua di Indro Montanelli, che si trova negli omonimi giardini a Milano. Il monumento era stato imbrattato con della vernice rossa nella serata di sabato 13 giugno.

Il gesto è stato poi rivendicato dalla Rete Studenti Milano e LuMe (Laboratorio universitario Metropolitano) con un video sui social.

Il Comune di Milano, tramite il Nuir, nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo transennando l'area e individuando la ditta per la pulizia della statua in bronzo, che ha necessitato di un intervento specializzato per evitare che venisse rovinata.