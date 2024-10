Assente 20 anni su 24: Cinzia Paolina De Lio è la professoressa di Chioggia destituita dal Miur lo scorso 22 giugno. La Cassazione ha certificato la sua “incapacità didattica e la sua inettitudine permanente e assoluta” all’insegnamento.

Ma come ha fatto la 56enne originaria della Calabria a permettersi così tante assenze? Ne parlano oggi i quotidiani Repubblica e Open.

Dopo aver vinto un concorso, De Lio è diventa docente di ruolo nel 2001, ha quindi insegnato presso istituti in diverse regioni sempre con assegnamenti annuali e provvisori, perché come riporta Repubblica, suo marito è ufficiale della Guardia di Finanza.

Dal 2001 al 2021 la donna ha presentato, sempre secondo quanto riporta Repubblica, 67 certificati di assenze per malattia, mediante cui ha potuto assentarsi da scuola dai 40 a 180 giorni l’anno.

Poi sono registrate due assenze per infortuni sul lavoro, 16 permessi per motivi personali, tre interdizioni dal lavoro per motivi di salute, i congedi per la maternità e l’allattamento e quelli per la salute del figlio.

Non è finita qui: si parla anche di sette periodi di congedi parentali retribuiti, 24 per assistere familiari portatori di handicap vari, 5 esoneri per la partecipazione a corsi di formazione.

In tutto questo tempo, la De Lio consegue tre lauree, si diploma in pianoforte e diventa giornalista pubblicista, mentre a causa delle sue continue assenze gli studenti fanno addirittura uno sciopero.

La docente ha rilasciato dichiarazioni nella giornata di ieri in cui affermava che avrebbe ricostruito la vicenda.